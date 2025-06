Capfrance repense son site internet et muscle son offre estivale

Le parcours de réservation a, lui aussi, été repensé. Une étape est désormais dédiée à la personnalisation du séjour : kit bébé, massage, location de vélo, cours de natation ou encore forfait yoga peuvent être ajoutés dès la réservation, pour composer un séjour sur mesure, adapté à toutes les envies.Cette refonte numérique s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation portée par Capfrance.Avec près de 80 établissements en France,Depuis plusieurs années, Capfrance défend un tourisme à la fois flexible, responsable et ancré dans les territoires. Produits locaux, offres de saison, démarche RSE renforcée, tout-inclus revisité : le réseau affirme une vision moderne et humaine des vacances.