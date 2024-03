Capfrance : un développement modéré mais assumé 🔑

« En tant qu’indépendant on peut très bien assumer son identité propre, son fonctionnement tout en faisant partie d’un réseau volontaire.



Cela permet ainsi de sortir des schémas traditionnels, d’une logique à la nuitée ou au week-end à une logique à la semaine. Et c’est ce qui fait qu’on va augmenter notre chiffre d’affaires et notre taux de remplissage » résume le dirigeant.



Capfrance éprouve le besoin de s’ouvrir. Aux nouveaux adhérents de comprendre que « pour moins de 2% de leur chiffre d’affaires (le prix de la cotisation), il y a un réseau volontaire qui va aussi leur faire bénéficier de tous ses services : juridique, formation, ressources humaines… » conclut Damien Duval satisfait par ailleurs de la présence de la marque sur le récent salon Mondial du Tourisme - Destinations Nature.