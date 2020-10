Cap France Des séjours tout inclus partout en France

Cap France est le 1er réseau de villages vacances et hôtels clubs indépendants en France. Il est présent dans plus de 80 destinations et propose des séjours en tout inclus et location à destination des familles et des groupes. Restauration au plus proche du terroir, activités de pleine nature, initiations sportives, animations conviviales… Chacun de nos villages vacances vous propose une expérience de séjour unique et 100% locale, pour se ressourcer et faire le plein de souvenirs.

Cap France, c’est une promesse d’authenticité, de simplicité et de convivialité. Depuis sa création il y a 70 ans, le réseau n’a cessé de se réinventer, tout en préservant ses valeurs ancrées dans la modernité. Aujourd’hui, alors que nous vivons dans un monde qui s’accélère, nos villages vacances ont à cœur de vous faire vivre un retour à l’essentiel, au plus proche de la nature.



Avec plus de 80 destinations dans les plus belles régions de France, un choix d’hébergement à la carte et un classement en trois gammes (Authentique, Avantage et Exception), Cap France propose des vacances pour tous les profils. Appréciée autant des familles que des groupes, la formule tout inclus est un gage de tranquillité et de liberté.

Depuis 2004, la marque s’engage pour des vacances écoresponsables au travers du label Chouette Nature. Une démarche pionnière dans le secteur du tourisme social et solidaire, renforcée en 2014 par la création du label 4 Saisons garant d’une restauration à base de produits locaux et de saison. Le label Animation témoigne quant à lui d’une offre d’activités variée et qualitative.





• Une offre diversifiée qui répond à toutes les envies de destinations, de confort, et d’expérience.



• Une formule tout inclus pour savourer pleinement ses vacances, en toute sérénité.



• Un ancrage local pour vivre une expérience immersive et authentique, à la découverte de l’environnement et des traditions régionales.



• Des engagements qualité reconnus, dans la restauration, le développement durable et l’animation.







La formule tout inclus

Hébergement tout confort, cuisine savoureuse et locale, clubs enfants et activités pour adultes, accès aux équipements du village… Grâce à la formule tout inclus, pas de contraintes d’organisation, pas de mauvaises surprises. Vivez sereinement vos vacances en famille ou en amis !

Séjours à thème

Vivez des vacances originales et conviviales avec Cap France ! Randonnée, culture et patrimoine, gastronomie, bien-être, fêtes de fin d’année… Nos villages vacances et hôtels clubs vous proposent des séjours tout inclus organisés autour d’activités thématiques encadrées.

Séjours en groupe sur-mesure

Séjours randonnées, touristiques ou sportifs, classes découvertes, séminaires d’entreprise… Cap France est aussi spécialiste des séjours en groupe à partir de 10 personnes ! Bâtissez votre programme sur-mesure avec l’aide de nos équipes sur place, et profitez d’un guide accompagnateur local pour toutes vos excursions.

Horaires : 9h -13h / 14h – 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi



Vos contacts :

info@villagescapfrance.com

Tel : +33 (0)1 48 78 84 25



Adresse postale : 28 Place Saint-Georges - 75009 Paris



Sites Web :

www.capfrance-vacances.com

www.capfrance-groupes.com



