BLB Tourisme (France) Le réceptif France au service des professionnels du tourisme pour des voyages en groupes sur-mesure

BLB Tourisme met à votre disposition son savoir-faire réceptif et sa connaissance de la destination France pour l’organisation, l’encadrement et la gestion des séjours et circuits de vos clientèles groupes/ mini-groupes/ tribus depuis plus de 25 ans.



Quelle que soit la région visitée et/ou le thème souhaité, nous vous assurons la conception personnalisée et le suivi technique professionnel des offres que vous destinez à vos clientèles Françaises et étrangères.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 4 Décembre 2020

Dénomination :

BLB TOURISME



Date de création :

1995



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM05613002



BLB Tourisme est une agence D.M.C. France spécialiste du voyage en groupe loisirs/ affaires/ incentive.



Passionnée de découvertes et de rencontres, notre équipe est à l’écoute des professionnels du tourisme pour la création sur-mesure d’escapades, de séjours, de circuits, d’excursions, d’événements thématiques ou culturels sur l’ensemble du territoire français…









Un interlocuteur unique : Pour vos groupes constitués ou programmations GIR, gagnez du temps en nous confiant la réalisation de vos voyages en France



Un partenaire professionnel pour co-construire votre projet voyage .

Vous apprécierez notre écoute, le travail, le dynamisme, la rigueur et la bonne humeur de notre équipe, qui font depuis 25 ans la qualité de nos services : une collaboration gagnant/gagnant !



Des offres personnalisées qui valorisent votre entreprise .

Partenaire historique des professionnels du Tourisme, nous savons être à la fois efficaces pour vos équipes et discrets vis-à-vis de vos clients : connaissant parfaitement le marché, nous rendrons votre projet unique pour que vous puissiez vous différencier.



Des prestations « sur-mesure » en fonction du thème souhaité : découverte, culture, gastronomie, relaxation et bien-être (spa, thalasso…), activités sportives (golf, voile, randonnées…), spirituel (accompagnement dans la réalisation de pèlerinages), rencontres professionnelles… : des programmes originaux et équilibrés mêlant harmonieusement sites incontournables et lieux d’exception, avec rencontres inattendues, interventions d’experts et expériences inédites….



Critères Qualité : prestataires rigoureusement sélectionnés, guides professionnels « maison », connaissance et respect de la réglementation, carnet de voyage complet, contact d’urgence 24h/24h, 7j/7 pendant le séjour...



L’engagement BLB Tourisme : partager des valeurs essentielles : voyager éco-responsable, privilégier les échanges et l’humain, soutenir les patrimoines locaux…



Un professionnel impliqué : membre du bureau EDV Centre Ouest, membre CEDIV depuis sa création et Conseil National du Voyage en France



En famille

Groupes

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Circuit

City-break

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Navigation

Randonnée

Spirituel





CIRCUITS FRANCE OU INTER-REGIONAUX :

Habitués des circuits à l’étranger vous souhaitez proposer à votre clientèle une formule itinérante en France ? BLB Tourisme vous accompagne dans la réalisation d’un programme sur-mesure et d’un accueil personnalisé. Version tout-inclus ou formule en liberté, accueil et encadrement de vos clients par un guide professionnel, possibilité de prise en charge par un autocar grand Tourisme à destination, rencontres insolites et dégustations de produits du terroir…



Exemple : « Au départ de Paris, les essentiels du Grand Ouest » : les plus beaux sites de la Normandie, de la Bretagne et du Val de Loire : 6 jours/5 nuits, à partir de 838€/pers -base 35 pers - formule pension complète avec boissons, hôtel 3***, autocar et guide inclus, au départ et retour de la région parisienne.



CIRCUITS THEMATIQUES SUR-MESURE :

Vous manquez de temps pour concevoir de nouvelles offres inédites ?

Un client vous sollicite pour un programme très pointu sur une thématique que vous maitrisez mal ?

BLB tourisme a fait de la conception d’offres atypiques une spécialité : idéal pour des voyages lecteurs (magazines, revues spécialisées, chaines de télévisions), clubs services, clubs entreprises, grandes écoles, universités, associations culturelles. Nous créons des voyages culturels uniques, rythmés de rencontres exclusives et de conférences dédiées sur des thématiques ciblées : archéologie, patrimoine industriel, parcs et jardins, spiritualité, généalogie...



SEJOURS CULTURELS :

Pour chaque région de France, nous vous proposons un programme équilibré et adapté aux thématiques demandées par vos clients, mêlant harmonieusement sites incontournables, lieux surprenants, expériences gustatives et rencontres inattendues…



Exemple : La Rochelle : séjour en étoile « Evasion Océane » : Dans les pas de Richelieu, de La Fayette et ...du père Fouras ! Découvrez les hauts lieux de la côte atlantique, de l’ile de Ré à Marennes Oléron. 5 jours/ 4 nuits, à partir de 464€/pers base 35 pers, formule hôtel 3***, pension complète avec boissons du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, guide inclus - hors transport autocar



Horaires : 9h00-13h00 / 14h00-18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Bénédicte LEBRUN

D.G.

blb.tourisme@wanadoo.fr



Gaëlle, Soizic, Aurélie et Nathalie

Forfaitistes groupes

groupe1@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Karine

Responsable service guide-accompagnateur

karine@blb-tourisme.com

info@trouver-un-guide.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Chloe

Chargée de développement West Avel

contact@west-avel.fr

Agent de réservation Iles Précieuses

info@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 23 50



Sites web :

www.blb-tourisme.bzh

www.une-ile.com

west-avel.fr



