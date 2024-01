CHARMHOTEL Votre groupement d’hôteliers-restaurateurs indépendants, spécialisés dans l’accueil des groupes

Vos bonnes adresses pour les séjours de vos Groupes Constitués et vos Gir en France et au Québec :

Situés dans des environnements de charme, ces hôtels ont tout le nécessaire pour accueillir les groupes confortablement, ainsi que la table pour régaler les gourmands.

Nos équipes dynamiques valorisent leur région en vous proposant des visites à la découverte du patrimoine régional et toutes les activités sportives et culturelles. Ils vous organisent des séjours à la carte et des formules en tout-compris selon votre souhait. Ils peuvent bien sûr aussi vous accueillir pour vos Stop Lunch.

Dénomination :

GIE CHARMHOTEL



Date de création :

1985



Garantie / Immatriculation :

L’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de séjours est du ressort de chaque adhérent, indépendamment.





Nous sommes des passionnés de l’accueil du groupe partout en France; et particularité, aussi au Québec !



Notre expertise en la matière depuis bientôt 40 ans vous garantit la sérénité : nous assurons la continuité de la relation que vous avez instaurée en agence avec vos clients : une fois votre groupe arrivé à destination en nos lieux, nous sommes votre relais de confiance !



Avant cela, nous aurons concocté ensemble les séjours qui feront vibrer vos clients : soit pour une programmation en brochure, soit pour un groupe constitué.

Quoi qu’il en soit, nous pourrons toujours vous accompagner, voire assurer la conception complète d’un séjour tout-inclus (accueil personnalisé de bienvenue, hébergement, restauration, visites, guidage, soirées)

Et aussi vous proposer classiquement de la demi-pension, de la pension complète si vous préférez.

Nos hôtels sont des lieux qui ont de l’histoire, une âme, des racines familiales ; et bien sûr, nos équipes ont le sens du service et du partage.



Nous aimons faire découvrir nos régions ! Vos clients la goûtent à notre table, la vivent par les rencontres qu’on leur propose, la comprennent par la découverte du patrimoine et des sites incontournables ou parfois plus surprenants car méconnus. En tous les cas, notre plaisir est de valoriser les acteurs et producteurs locaux.



👉 Pour vous

Vous préparez les dossiers avec nous en direct.

Vos interlocuteurs lors de nos échanges sont ceux qui accueillent vos clients. Vous savez donc à qui vous les confiez. C’est cela aussi l’hôtellerie familiale indépendante.



Bien sûr, nous pratiquons une offre tarifaire adaptée aux groupes de toute taille et de toute typologie, pour un rapport qualité-service-prix compétitif, qui vous est réservée à vous, professionnel du tourisme.

À ce sujet, votre demande peut être très spécialisée, nous ferons tout pour trouver les ressources qui concordent.



En tant que professionnel de l’accueil du groupe, nous comprenons l’importance de pouvoir poser et lever des options avant confirmation, de devoir proposer un minimum de single.



Vous avez de moins en moins de temps en agence… Nous vous proposons de préparer les séjours packagés, c’est-à-dire incluant : l’apéritif de bienvenue, l’hébergement, la restauration chez nous et en extérieur, les visites gratuites et payantes, les soirées animées, l’accompagnement, voire le guidage. Et nous serons présents tout au long du séjour de vos clients pour nous assurer du bon déroulement de tout cela.



Notre objectif, c’est le sourire de vos clients (ou alors les petites larmes, mais de plaisir !) quand on leur dit « au revoir » dans le bus le dernier jour.



👉 Pour vos clients

Pour découvrir nos régions et vivre des expériences, repartir avec le souvenir de belles émotions.



Pour pratiquer leur activité favorite ou de la découverte culturelle et patrimoniale. Parfois pour des domaines, des niches très spécifiques (le bridge, l’ornithologie,…)



Pour apprécier leur séjour, car nous garantissons un confort incontestable dans des établissements entretenus de catégories 3 et 4 étoiles. Sans oublier une table qui nous est largement reconnue !!



Pour l’accueil qu’ils vont vivre : souriant, chaleureux, attentionné et à la carte.



Pour le temps qu’ils vont passer chez nous, notamment dans des espaces qui leur seront dédiés et aussi pour profiter de nos extérieurs. Sans oublier pour les fans, les espaces bien-être.



En couple

En famille

Groupes

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Astronomie

Attractions

Aventure

Carnaval

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Petit train

Photographie

Plongée

Rafting

Randonnée

Raquettes

Ski

Snorkeling

Spirituel

Sport

Surf

Vélo

Vidéo

Yoga



Chez tous les hôteliers Charmhotel, vous pouvez trouver des séjours à la carte, en toute saison. Des programmes pour les groupes sont complètement organisés selon vos envies et votre temps chez nous, en tout-inclus.



A la mer, à la montagne, à la campagne,

…Voici 3 exemples de séjours aimés de nos clients :





❤ « Un Séjour inoubliable en TERRE BRETONNE »



Idéalement situé dans la baie d'Audierne, l'Hôtel Breiz Armor est l'endroit rêvé pour des vacances en bord de mer. Ouvrez grand les yeux, excitez vos papilles, inspirez profondément... Vous y êtes ! C’est le Breiz Armor



→ Promenade à Penhors Plage . Visite du musée Henaff, puis dégustation. Excursion à la Chapelle de Tronoën et son célèbre calvaire, le plus vieux de Bretagne puis le phare de Penmarc’h puis Le Guilvinec où l’on assiste à l’arrivée des bateaux de pêche, un grand spectacle à ne pas manquer. Visite guidée de la criée d’Haliotika pour découvrir le monde fascinant des marins pêcheurs du Guilvinec.



→ Visite de la vieille ville de Quimper, découverte de son patrimoine architectural et paysager, par les rues et les places typiques des siècles passés, un vrai plaisir ! Visite d’une Biscuiterie bretonne. Puis visite de la basilique Cathédrale St Corentin joyau de l’art gothique. Visite de Douarnenez et de son port niché dans une baie immense. Ensuite, direction Locronan (2è village préféré des français), ancienne cité de toile à voile, pittoresque par son caractère typiquement breton et ses nombreuses boutiques d’artisanat (cité filmée par plus de 35 cinéastes).



→ Visite de Concarneau pour la découverte de ses remparts et de la ville close, du port… Visite de la Conserverie Courtin à Trégunc. Découverte de la Pointe du Raz (classée Grand Site de France) qui vous impressionnera, c’est un site grandiose en forme d’éperons rocheux, dominant la mer d’une hauteur de 70 mètres et nous faisant apercevoir à l’horizon l’île de Sein.



→ Visite de l'arsenal de Brest, qui regroupe l'ensemble des installations militaires et navales de la Marine nationale basée à Brest. Il est à ce jour l'une des plus anciennes places fortes d'Europe. Malgré les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la plupart de ses constructions sont restées debout, à commencer par l'ancienne base sous-marine. Déjeuner de crêpes bretonnes au port de Commerce de Brest. Balade commentée de la Baie de Roscanvel à bord du Brestoa, navire promenade. La Baie de Roscanvel fait partie intégrante de la rade de Brest ; à l'ouest, la Baie de Camaret ouvre la presqu'île sur la mer d'Iroise et l'océan Atlantique; les deux sont reliées au nord par un Goulet aux courants forts. Du fait de sa situation stratégique à l'extrême pointe de Bretagne, la presqu'île de Roscanvel fourmille de sites militaires historiques, construits entre le 17ème et le 20ème siècle : Témoins de l'Histoire, les Forts Vauban côtoient les batteries de l'Empire et les blockhaus de la seconde guerre mondiale. Partez à la découverte des îles les plus mystérieuses de la Rade de Brest : Trébéron, l’île perdue ou encore l’île aux morts.





❤ Séjour « NOS BELLES PYRENEES »



L’hôtel Logis « La Brèche de Roland » est idéalement situé au coeur des trois sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ici, la beauté de la nature parle d’elle-même. Odile et Philippe Pujo auront le plaisir de vous accueillir dans cette ancienne maison du XVIIe siècle. Philippe vous accompagnera durant vos séjours.



→ Cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et grand site Midi-Pyrénées. Au village de Gavarnie à 1 350 m d’altitude, la grande muraille s’offre à vous avec ses 7 sommets de plus de 3000 m et la cascade de 423 m la plus haute d’Europe, source du gave de Pau. Promenade à pied au gré des randonneurs ou à cheval (en option). Puis Cauterets, grand site Midi-Pyrénées. Station de ski et thermale aux eaux sulfureuses. Féerie des cascades du Lutour et du Cerisey, le Pont d’Espagne au confluent des gaves du Lac de Gaube et de la vallée de Marcadeau. Petite promenade à pied dans cette vallée de granit et de sapins. Au retour, dégustation de berlingots dans la ville.



→ Promenade dans le village et visite de Millaris. Descente pour la ville de Lourdes, classée grand site Midi-Pyrénées. Visite de la grotte des apparitions de la vierge.



→ Col des Tentes 2200 m. Montée par la station de ski Gavarnie-Gèdre pour apprécier le pic du Taillon (3144 m) et voir la fameuse Brèche de Roland. Promenade panoramique à pied et retour à l’hôtel. Lac d’Estaing, montée au lac par le village de St Savin et son abbatiale. Petite promenade autour du lac et montée au Col du Soulor et sa cave d’affinage de 3000 fromages des Pyrénées.



→ Cirque de Troumouse classé au patrimoine de l’Unesco, haut lieu de transhumances de vaches et de moutons au pays des marmottes et des isards (2107 m). Visite de la Chapelle d’Héas, sanctuaire du Moyen-âge. Luz-Saint-Sauveur, capitale du pays Toy. Visite du vieux bourg et de l’église fortifiée des hospitaliers de St-Jean de Jérusalem et de la fabrique artisanale de lainages des Pyrénées. Au retour arrêt au Pont Napoléon. À Sia, démonstration du gâteau à la Broche cuit devant un feu de bois chez Francis.





❤ Séjour « LES SECRETS DE NOTRE PROVENCE »



À 38 kms d’Avignon, entre Cavaillon et Apt, entre Gordes et Bonnieux, au coeur du Parc du Luberon, Goult se présente comme la petite perle des villages cachés. L’hôtellerie Notre Dame de Lumières est un hôtel installé dans un ancien couvent dont une partie date du 17e siècle. Totalement rénové, il est entouré d’un parc et de garrigues de 34 hectares.



→ Visite de St Saturnin d'Apt et visite de la veille ville d'Apt. Visite des villages perchés : Goult, Lacoste, Oppède, Ménerbes. Arrêt au Pont Julien, et grimpée jusqu’aux ruines du château d’Oppède.



→ Visite de Gordes et des extérieurs de l’abbaye de Sénanque. (Le mardi, flâneries au petit marché provençal). Ensuite visite d'un moulin à huile d'olive. (En option, visite de l'intérieur de l'abbaye. Puis en route pour Roussillon et visite des Carrières d'ocres à ciel ouvert.

→ Visite de Fontaine de Vaucluse, de la résurgence et flâneries dans les nombreuses boutiques. Visite de la vielle ville de Lourmarin. (En option, visite du château renaissance).



→ Visite de Pernes les Fontaines, ensuite visite d'une confiserie de nougats. Visite des Baux de Provence (en option, visite des Carrières de Lumières). Ensuite, passage au Moulin de Daudet. Visite du site. (L'accès à l'intérieur du moulin n'est pas autorisé).



→ Visite de la vielle ville de l'Isle sur la Sorgue, (la Venise provençale), ainsi que du "Partage des Eaux". En fin de matinée, visite d'une confiserie artisanale de fruits confits. Visite d’Avignon : Promenade dans la vieille ville et visite extérieure du Palais et du Pont. Tour de la ville en petit train.



→ Visite du vieux village de Bonnieux, de l'église du bas à l'église du haut. Ensuite, visite du Musée de la Lavande à Coustellet. "Grimpée du Mont Ventoux". Arrêt au sommet. Sur le chemin de retour, arrêt à la nougaterie artisanale Boyer, dégustation.





Vos contacts :

Mildred DECROIX

Responsable commerciale

commercial@charmhotel.fr

Mobile : +33 (0)6 77 88 93 78



Site web : www.charmhotel.fr





A chaque Région son CHARMHOTEL !

Vous pouvez découvrir chacun de nos adhérents ici :



Alpes-Provence - LA LAUZETANE *** 04 LE LAUZET UBAYE / BARCELONNETTE

04 92 85 55 00 -



Alsace - AU BOIS LE SIRE *** 68 ORBEY

03 89 71 25 25 -



Ardèche - GRAND HÔTEL DES BAINS *** 07 VALS-LES-BAINS

04 75 37 42 13 -



Auvergne - LE CLOS ST ELOI **** THIERS

04 73 53 80 80 -



Bretagne - BREIZ ARMOR *** 29 POULDREUZIC

02 98 51 52 53 -



Côte d'Azur - SERVOTEL *** 06 CASTAGNIERS LES MOULINS

04 93 08 22 00 -



Gers - SOLENCA*** NOGARO

05 62 09 09 69 -



Hautes-Pyrénées - LA BRECHE DE ROLAND *** 65 GAVARNIE-GEDRE

05 62 92 48 54 -



Haute-Savoie - L'ÉQUIPE *** 74 MORZINE

04 50 79 11 43 -



Jura - LE BOIS DORMANT*** 39 CHAMPAGNOLE

03 84 52 66 66 -



Normandie - EDEN PARK*** 14 PONT-L'ÉVÊQUE

02 31 64 64 00 -



Occitanie - MERCURE L’OCCITAN **** 81 CASTRES

05 63 35 34 20 -



Pays-Basque - ESKUALDUNA ** 64 SAINT-MARTIN D’ARROSSA

05 59 37 71 72 -



Provence Lubéron - NOTRE DAME DE LUMIERES *** 84 GOULT

04 90 72 22 18 -



Vendée - LE RABELAIS*** 85 FONTENAY-LE-COMTE

02 51 69 86 20 -



Québec - Manoir du Lac William**** SAINT FERDINAND (Quebec)

