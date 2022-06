Insolite : entre camping et parc animalier, le Domaine de la Dombes se réinvente

Le Domaine de la Dombes est propice à l'accueil des groupes avec ses 35 lodges, des cabanes perchées dans les arbres ou sur l’eau, ou installées au milieu des animaux.



Ils portent des noms inspirés par la nature qui les entoure : Cabane des Cerfs, Cabane des Chênes, Cygne et Poisson, Tanière des Hérissons, Hirondelles et Castors, ou encore Cocon du Hibou.



La gamme « aventure », qui représente une grande partie des lodges, a été pensée pour respecter l’environnement et éviter de dénaturer le site. Sans eau ni électricité, ces lodges sont équipés de toilettes sèches.



Les lodges de la gamme « luxe » offrent eau et électricité, salle de bain et kitchenette équipée.



Une grande salle de 66m2, toute en bois, est dotée des équipements nécessaires pour organiser des réunions : wifi, laser de présentation, vidéoprojecteur, écran géant, paperboard, mini bar et fontaine à eau.