Appli mobile TourMaG



Horizonia, l’événement professionnel du tourisme durable Du 13 au 15 septembre 2022 - Lyon Eurexpo – France

Envoyer à un ami Partager cet article

Horizonia, premier rendez-vous BtoB en France dédié au tourisme durable, réunira du 13 au 15 septembre 2022 à Eurexpo Lyon, tous les acteurs qui participent à la réflexion et à la transformation du tourisme vers un futur durable. Durant 3 jours, les professionnels présenteront leurs produits et solutions durables dédiés aux secteurs de l’hébergement, de l’aménagement paysager, des espaces aquatiques, des équipements et des services.



Générateur d’opportunités business, Horizonia apportera des réponses concrètes à l’ensemble des professionnels du tourisme, favorables à un tourisme de proximité, convivial et responsable.

Rédigé par Gl events – Salon Horizonia le Lundi 2 Mai 2022

C’est le bon moment !

L’appétit des Français pour l’évasion a rarement été aussi fort, après deux années marquées par les restrictions imposées par le Covid-19. Mais la pandémie a fait s’exprimer une autre envie : consommer autrement ses voyages et loisirs, de façon plus responsable et plus durable. C’est donc le moment où jamais pour les professionnels du tourisme et les hébergeurs de réfléchir au tourisme de demain et de prendre une part active dans la fulgurante évolution du marché vers une démarche plus vertueuse et pérenne.



Le salon Horizonia fédèrera tous les acteurs qui participent à la réflexion et à la transformation du tourisme vers un futur durable. Innovations et solutions éco-conçues et/ou permettant de renforcer sa démarche éco-responsable, informations, formations..., ils trouveront sur place de quoi s’inspirer, cultiver leur différence et concrétiser leurs projets. Repenser la gestion de l’eau et des énergies, réinventer les hébergements, aller vers plus d’insolite, d’expérientiel, plus de local et de convivialité... Les professionnels ne doivent pas envisager cette approche développement durable comme une contrainte supplémentaire mais comme une occasion unique à saisir pour optimiser leur activité et tirer l’ensemble du secteur vers le haut.

L’appétit des Français pour l’évasion a rarement été aussi fort, après deux années marquées par les restrictions imposées par le Covid-19. Mais la pandémie a fait s’exprimer une autre envie : consommer autrement ses voyages et loisirs, de façon plus responsable et plus durable.et de prendre une part active dans la fulgurante évolution du marché vers une démarche plus vertueuse et pérenne.. Innovations et solutions éco-conçues et/ou permettant de renforcer sa démarche éco-responsable, informations, formations..., ils trouveront sur place de quoi s’inspirer, cultiver leur différence et concrétiser leurs projets. Repenser la gestion de l’eau et des énergies, réinventer les hébergements, aller vers plus d’insolite, d’expérientiel, plus de local et de convivialité... Les professionnels ne doivent pas envisager cette approche développement durable comme une contrainte supplémentaire mais comme une occasion unique à saisir pour optimiser leur activité et tirer l’ensemble du secteur vers le haut.

Un incubateur pour accompagner les acteurs du tourisme



Durant les 3 jours du salon, les acteurs majeurs du tourisme durable viendront présenter leur produit ou solution éco-responsable, selon 5 secteurs phares :



● Hébergements : RHL, HLL, toiles, hébergements insolites, équipements annexes (terrasse, mobilier, climatisation, wifi…)

● Espaces aquatiques : Construction et rénovation d'espaces aquatiques (piscine, jacuzzi, hammam), équipements de piscine et jeux d'eau, entretien et traitement de l'eau

● Equipements : Matériel général (mobilier, laverie, sanitaire, éclairage...) et équipements pour la sécurité, la propreté, les aires de jeux et de loisirs

● Aménagements paysagers : Conception et entretien d'espaces verts, d'équipements d'agrément, d'aménagements extérieurs (abris, clôtures, etc.), de produits d'entretien.

● Services : Assurances, gestion, communication, centrale de réservation, tour-opérateur, groupement d'achats, informatique, formation...



Vous proposez un produit ou une solution durable et vous souhaitez exposer sur Horizonia, contactez-nous :

→ www.salon-horizonia.com



Vous êtes à la recherche de solutions plus durables pour votre établissement ?

→ Pour visiter le salon,

Gestionnaires de campings ou d’hébergements, start-ups, collectivités locales, porteurs de projets privés, institutionnels... Les professionnels du secteur sont nombreux à exprimer leur envie de se lancer dans une démarche éco-responsable. Mais ils sont presque tout aussi nombreux à se demander comment s’y prendre, à qui s’adresser pour trouver les équipements et solutions les mieux adaptés à leur projet.Durant les 3 jours du salon,: RHL, HLL, toiles, hébergements insolites, équipements annexes (terrasse, mobilier, climatisation, wifi…): Construction et rénovation d'espaces aquatiques (piscine, jacuzzi, hammam), équipements de piscine et jeux d'eau, entretien et traitement de l'eau: Matériel général (mobilier, laverie, sanitaire, éclairage...) et équipements pour la sécurité, la propreté, les aires de jeux et de loisirs: Conception et entretien d'espaces verts, d'équipements d'agrément, d'aménagements extérieurs (abris, clôtures, etc.), de produits d'entretien.: Assurances, gestion, communication, centrale de réservation, tour-opérateur, groupement d'achats, informatique, formation...→ Pour visiter le salon, Cliquez-ici

Un programme dédié aux actualités et enjeux du tourisme durable

Des conférences, ateliers et retours d’expérience, seront organisés durant les 3 jours du salon !



Coorganisé avec ATD - Acteurs du Tourisme Durable, le programme 2022 sera dédié aux actualités et enjeux du tourisme de demain : Visiteurs et exposants pourront ainsi venir chercher de l'information et des retours d'expérience durant les 3 jours du salon !



Retrouvez le programme ici :

Travailler avec l'écosystème local, engager sa transition énergétique, labels de tourisme durable, mobilités, les offres de restauration responsable, le tourisme de demain : quelles attentes des voyageurs, sobriété numérique...: Visiteurs et exposants pourront ainsi venir chercher de l'information et des retours d'expérience durant les 3 jours du salon !Retrouvez le programme ici : www.salon-horizonia.com/fr/programme

Un réseau de partenaires mobilisés et engagés Horizonia pourra s’appuyer sur un réseau de partenaires impliqués dans le secteur du tourisme durable, afin de mobiliser l’ensemble des communautés s’intéressant au tourisme de demain, durant ces 3 jours d’échanges et de partage !



Retrouvez l’ensemble des partenaires du salon ici :



, afin de mobiliser l’ensemble des communautés s’intéressant au tourisme de demain, durant ces 3 jours d’échanges et de partage !Retrouvez l’ensemble des partenaires du salon ici : www.salon-horizonia.com/fr/nos-partenaires

Contact



Caroline.roques@gl-events.com

(0)4 78 176 184





Pour toutes questions, contactez-nous !(0)4 78 176 184

Lu 181 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Été 2023 : réservez dès maintenant une croisière avec PONANT ! La croisière entre dans une nouvelle ère