Quimbaya Latin America au Panamá : au plus proche des populations locales, apprenons à voyager autrement

Située non loin du lac Bayano, vivez une immersion au sein de l’Association des femmes artisanes Embera (AMARIE), véritables gardiennes des traditions Embera mais également fortement engagées dans la préservation de la nature au travers d’actions telles que la reforestation des forêts indigènes.



Découverte du lac Bayano

Situé à environ deux heures de Panamá City, le lac Bayano est le fruit de la création du barrage de la rivière du même nom en 1976.

En partenariat exclusif avec la communauté, découvrez le Lac Bayano et vivez une expérience inoubliable riche en découvertes et partage, autour de l’agrotourisme, la pêche traditionnelle et la culture de différents fruits et légumes emblématiques du Panamá.



Vous dégusterez également le célèbre rhum panaméen ainsi que le fromage local et les poissons du lac.