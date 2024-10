Découvrir l'Equateur autrement : une exploration respectueuse et approfondie de l'Equateur avec Quimbaya Latin America

L'Équateur, pays aux multiples facettes, offre bien plus qu'un simple voyage fait d’artifices et de clichés touristiques. Entre ses paysages variés des Andes, ses sommets enneigés, ses volcans et son exubérante Amazonie qui regorge de biodiversité, chaque coin de ce pays révèle une richesse aussi authentique que surprenante.



Quimbaya Latin America vous invite depuis 37 ans à découvrir cette richesse, non seulement en tant que spectateur mais également en tant que participant actif dans une aventure profondément ancrée dans le respect et la préservation de la culture et de l'environnement en Équateur.



Rédigé par Quimbaya Latin America le Lundi 7 Octobre 2024

Quito : Une magnifique capitale rénovée par la modernité durable



En parcourant son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous toucherez du doigt la richesse architecturale et culturelle, mais aussi les efforts de la ville pour minimiser son empreinte écologique.



Quito, la capitale la plus haute du monde après la Paz, perché à plus de 2800 mètres d'altitude dans les Andes, est plus qu'une métropole historique ; c'est un exemple vivant de coexistence entre le passé colonial et une gestion moderne axée sur la durabilité.En parcourant son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous toucherez du doigt la richesse architecturale et culturelle, mais aussi les efforts de la ville pour minimiser son empreinte écologique.Quimbaya Latin America, ayant fièrement obtenu sa certification Distintivo Q , un label de tourisme responsable et qualifié, soutient depuis des années, ces initiatives en intégrant des moyens de transport publics et verts pour ses circuits, réduisant ainsi les émissions tout en offrant une expérience immersive authentique et unique.

Un soutien constant des entreprises locales à taille humaine Traverser la ligne équatoriale est une étape emblématique d’un voyage en Équateur par exemple, mais avec Quimbaya Latin America, nous allons plus loin. Chaque visite sur des sites comme la réserve géobotanique de Pululahua ou le musée "Punto Cero" s'accompagne d'une interaction avec des initiatives locales.



En soutenant des entreprises familiales, nous aidons à préserver le patrimoine tout en favorisant une économie durable. Cette approche montre comment les étapes de votre voyage sont interconnectées, chaque expérience renforçant notre mission globale de tourisme durable.



Un engagement continu de Quimbaya Latin America pour un Tourisme Durable



Sans oublier leur initiative à travers le projet "



Ces approches assurent non seulement la préservation du patrimoine et de l’environnement, mais également l'emploi et la valorisation des traditions locales.

Chaque aspect de nos voyages en Équateur et partout dans nos 11 destinations d’Amérique Latine, est pensé afin de respecter les principes de développement durable. En visitant des sites comme Ingapirca, le plus grand site archéologique inca de l'Équateur, Quimbaya Latin America ne se contente pas de guider les touristes à travers les ruines ; ils travaillent avec des guides locaux et soutiennent des projets de conservation qui permettent à ces lieux historiques de bénéficier directement des retombées du tourisme.Sans oublier leur initiative à travers le projet " ReFill Not Landfill ", un projet pionnier visant à réduire les déchets plastiques en Amérique Latine en fournissant des bouteilles réutilisables à ses voyageurs.Ces approches assurent non seulement la préservation du patrimoine et de l’environnement, mais également l'emploi et la valorisation des traditions locales.

La Nature au service de l'éducation et de la conservation Puisque l'Amazonie fascine les voyageurs du monde entier, Quimbaya Latin America ne se contente pas simplement d’une courte excursion dans la jungle sans prise de conscience ; ils proposent une immersion éducative dans un écosystème crucial pour la planète.



Quimbaya Latin America s'associe depuis 37 ans avec des guides et experts locaux qui prennent le temps d’expliquer la biodiversité de la région et les efforts de conservation en cours. Ces visites ont pour but de sensibiliser les visiteurs quant à l'importance de la conservation sur place (et dans le monde) tout en générant des revenus qui soutiennent les projets de protection environnementale.



Savourer l'Équateur en pleine conscience Un circuit signé Quimbaya Latin America ne serait pas complet sans la découverte des saveurs équatoriennes. Chaque repas est une célébration des produits locaux, cultivés de manière durable et éthique. Les fromages, le rhum et les plats traditionnels sont produits en partenariat avec des agriculteurs locaux qui pratiquent l'agriculture responsable.



Ces expériences culinaires ne sont pas seulement une mine d’or pour les papilles des voyageurs ; elles sont une fenêtre ouverte sur la culture équatorienne et un soutien pour l'économie locale.



Pourquoi voyager durable en Équateur avec Quimbaya Latin America ? Quimbaya Latin America ne cherche pas à vous proposer qu’un itinéraire touristique, simplement, ils vous invitent à participer à une histoire de conservation, de culture et de communauté. Ils vont au-delà d’un tourisme traditionnel en intégrant des initiatives de durabilité à chaque étape de votre parcours. Ensemble avec Quimbaya Latin America, contribuez activement à un futur plus durable et prenez part à une expérience qui enrichit tant les lieux que vous découvrez que les communautés sur place.



Rejoignez l’aventure et participez activement pour un tourisme éthique et authentique, non seulement en Équateur mais dans toute l'Amérique Latine.



Ensemble, nous pouvons transformer le tourisme en un outil de changement positif, favorisant des expériences qui soutiennent la préservation des 11 destinations incroyables que nous vous faisons découvrir chaque année.



Léonardo Castillo

Country Manager - QUIMBAYA TOURS ECUADOR



Information sur nos programmes



Site Web :



info@quimbaya-tours.com – Raphaël Hurlupe, Quimbaya FranceSite Web : quimbaya-tours.com

