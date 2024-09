Quimbaya Latin America : un acteur clé du tourisme responsable à Miraflores au Pérou

Miraflores, célèbre pour ses plages, ses restaurants et son ambiance animée, se positionne désormais comme une destination touristique de référence en matière de développement durable. En effet, la municipalité a récemment décerné la Distinction de Qualité pour le tourisme durable à l'entreprise Quimbaya Latin America, récompensant ainsi ses efforts en faveur d'un tourisme respectueux de l'environnement et de ses communautés.



Ce label, délivré par la Municipalité de Miraflores, vise à positionner la destination comme un modèle de tourisme responsable, compétitif et en harmonie avec les objectifs de développement durable (ODD).



Rédigé par Quimbaya Latin America le Lundi 9 Septembre 2024

Une Distinction Synonyme d'Engagement Durable La Distinction de Qualité Touristique pour les prestataires de services à Miraflores est bien plus qu'un simple label de qualité. Elle garantit que les entreprises bénéficiaires répondent à des normes rigoureuses en matière de durabilité environnementale, de respect de la société, et de développement économique. Ces critères permettent à la fois aux voyageurs et aux habitants de vivre des expériences enrichissantes tout en minimisant leur empreinte écologique et en soutenant les initiatives locales.



Le rôle de cette distinction est de reconnaître les efforts des entreprises qui, comme Quimbaya Latin America, au Pérou, adoptent des pratiques innovantes et responsables pour contribuer au développement d'un tourisme durable dans la région. Elle s'appuie sur deux grands axes :



1. Des Pratiques Environnementales Durables (ODD 13 – Action pour le Climat) L’un des piliers de cette reconnaissance repose sur l’adoption de bonnes pratiques environnementales. Cela inclut des initiatives visant à minimiser l'empreinte carbone des activités touristiques, à encourager l'utilisation de transports écologiques et à promouvoir une gestion efficace et responsable des ressources naturelles.



Par exemple, Quimbaya Latin America s'engage à ne pas gaspiller l’eau, à privilégier des sources d'énergie renouvelable, et à adopter des mesures pour réduire les émissions polluantes liées aux déplacements des voyageurs. Ces pratiques permettent non seulement de protéger l'environnement local, mais aussi d'offrir aux touristes une expérience plus authentique et respectueuse des écosystèmes locaux.



De la même manière, à travers des activités telles que des circuits à vélo à Miraflores et Barranco pour explorer la ville de manière écologique, ainsi que des cours de préparation de pisco et des ateliers de poterie, Quimbaya Latin America valorise l'artisanat local et prouve qu'il est totalement possible d'allier tourisme et respect de l'environnement.



Voici donc les avantages des pratiques durables pour les entreprises :



● Réduction de l'empreinte écologique

● Optimisation de la productivité

● Amélioration de l'expérience client

● Réduction des coûts opérationnels liés à l’énergie et à l’eau



2. Le Renforcement du Capital Humain (ODD 8 – Travail Décent et Croissance Économique) Un autre aspect essentiel de la Distinction de Qualité Touristique est la valorisation du capital humain dans le secteur du tourisme. L'objectif est de favoriser la compétitivité et la réactivation de l'économie locale en améliorant les compétences des employés par le biais de formations et de l'utilisation des nouvelles technologies.



Pour les entreprises comme Quimbaya Latin America, cet engagement se traduit par des formations régulières pour leur personnel, afin d'améliorer la qualité des services proposés et d'offrir une meilleure expérience aux voyageurs. La valorisation des ressources humaines est au cœur du modèle de croissance économique durable, ce qui contribue directement à l’atteinte des objectifs de développement durable.



Les bénéfices pour le secteur touristique :



● Augmentation de la compétitivité des entreprises

● Amélioration continue des services offerts

● Création d'emplois de qualité et développement des compétences

● Réactivation de l'économie locale post-pandémie.



Un Modèle de Tourisme Intégré et Responsable Avec cette distinction, Miraflores s'impose comme une destination de choix pour les voyageurs recherchant une expérience de qualité, où le respect de l'environnement et la satisfaction des clients sont placés au premier plan. L'obtention de cette reconnaissance par Quimbaya Latin America souligne son rôle de leader dans la promotion d'un tourisme durable au Pérou et en Amérique latine.



La Municipalité de Miraflores, par cette initiative, vise à garantir une cohérence entre l'offre touristique locale et les besoins de développement durable. Elle encourage les entreprises à suivre l’exemple de Quimbaya Latin America et à adopter des pratiques responsables qui bénéficient tant à l'économie locale qu'à l’environnement.



En choisissant Miraflores, les voyageurs contribuent à soutenir un modèle de développement touristique durable et à préserver ce joyau du littoral péruvien pour les générations futures !



Elida Sanchez

Country Manager - QUIMBAYA TOURS PÉROU



