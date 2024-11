Etude GBTA : les femmes sous représentées à des postes de direction Le plafond de verre demeure

De nouvelles données de la GBTA révèlent l'influence croissante des femmes en tant que voyageuses d'affaires et professionnelles du secteur, mais avec un écart persistant entre les sexes dans les postes de direction.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 12 Novembre 2024

les femmes sont toujours moins susceptibles d’occuper des postes de direction que les hommes.



Dans une enquête* mondiale de la les femmes représentaient 67% des gestionnaires et acheteurs de voyages et 57% des professionnels des fournisseurs de voyages et des sociétés de gestion de voyages (TMC) affiliés à la GBTA.



Lire aussi : Egalité Homme-Femme : pourquoi le compte n'y est pas ? 🔑 Les femmes sont très présentes dans le secteur des voyages d’affaires, mais selon les recherches de la GBTA il existe encore des écarts en matière d’égalité des sexes. En effet,Dans une enquête* mondiale de la GBTA menée auprès de plus de 600 professionnels du voyage d'affaires à travers le monde,

Selon les résultats de l’enquête, des disparités entre les sexes persistent, principalement dans les postes de cadres supérieurs dans l’industrie, tandis que la représentation des femmes est forte aux niveaux de gestion intermédiaire.



• Seuls 39% des vice-présidents ou cadres supérieurs chez les fournisseurs de voyages et les TMC sont des femmes, contre 61% qui sont des hommes.



• Les femmes sont également sous-représentées parmi les acheteurs de voyages de haut niveau. Une solide majorité d'acheteurs de voyages (67%) sont des femmes. Cependant, parmi les acheteurs qui ont déclaré détenir le titre de vice-président ou supérieur, un plus grand nombre sont des hommes (50%) que des femmes (46%). Parmi les acheteurs qui détiennent un titre de directeur, la plupart (59%) sont des femmes − mais ce chiffre reste inférieur au pourcentage global d'acheteurs (67%) qui sont des femmes.



Les données montrent que les femmes sont de plus en plus représentées et constituent la majorité de nombreux rôles de niveau intermédiaire dans l'industrie.



• Pour les acheteurs de voyages, 59% des acheteurs de niveau directeur sont des femmes contre 39% qui sont des hommes. Parmi les directeurs/cadres supérieurs, 68% sont des femmes contre 29% sont des hommes.



L’un des défis majeurs est le manque de programmes de développement du leadership pour les femmes.



• Seules 371 sociétés de voyages interrogées ont déclaré avoir mis en place ces mesures, mais elles sont essentielles pour la progression des dirigeants.



L’enquête révèle également que si les femmes occupent la plupart des postes de gestion de compte, elles sont nettement sous-représentées dans les rôles techniques et axés sur les produits parmi les personnes interrogées.



• Plus d'un cinquième (22%) des femmes interrogées dans le secteur des fournisseurs de voyages et des agences de voyages de tourisme ont déclaré occuper un poste de gestion de compte. Ce chiffre est nettement supérieur à la part des hommes (8%) qui occupent un tel poste.



• Les femmes (2%) sont moins susceptibles que les hommes (7%) d'occuper un poste de développement de produits, de gestion ou d'ingénierie.

Les femmes en voyage d'affaires : différences de fréquence, de but et de loisirs Les femmes jouent également un rôle crucial en tant que les voyageurs d'affaires , façonnant les tendances clés et stimulant la croissance dans des domaines importants.



• Interrogées sur la fréquence de leurs déplacements professionnels, près d'un quart des voyageuses (23%) déclarent voyager moins fréquemment aujourd'hui qu'avant la



• De plus, plus de la moitié (57%) des femmes ont déclaré qu'elles incluaient un élément de loisirs lorsqu'elles voyageaient pour affaires aussi souvent ou plus souvent qu'avant la COVID, ce qui reflète l'intérêt continu pour voyage mixte parmi les femmes.



• 151% des femmes déclarent travailler à temps partiel contre 71% des hommes. Cette différence suggère que les modalités de



La motivations pour voyager, cependant, peuvent différer légèrement entre les sexes.



• Interrogées sur leur dernier voyage, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de voyager pour des séminaires et des sessions de formation (26% contre 20%) tandis que les hommes sont plus susceptibles de voyager pour des travaux techniques et pratiques comme la construction ou la réparation sur site.





