Tourisme : les Etats-Unis restent le 1er marché au monde

Bien que la contribution du secteur à l'économie a chuté de 707,24 milliard d'euros " les Etats-Unis restent le marché du voyage et du tourisme le plus important et le plus puissant au monde, " selon le WTTC.



Le pays de l'oncle Sam devance la Chine et l'Allemagne au classement.



Dans le pays européen, l'activité a rapport 251 milliards d'euros à l’économie allemande, quand le tourisme a participé à hauteur de 806,19 milliards d'euros en Chine.



Le WTTC prévoit que d’ici 2032, la Chine pourrait dépasser les États-Unis pour devenir le plus grand marché mondial du voyage et du tourisme.



En France, l'industrie représente tout de même 6,5% du PIB, contre 5% en 2020. Les visiteurs internationaux ont contribué à hauteur de 39,52 milliards d'euros quand les nationaux ont eux généré 92,21 milliards de recettes.



Des montants très éloignés des revenus américains ayant atteint 39,91 milliards d'euros pour les internationaux et 724,48 milliards d'euros pour les nationaux.



" Le monde, à quelques exceptions près, voyage à nouveau. Et nous assistons à une résurgence des voyages d’affaires. Au cours des 10 prochaines années, la croissance du voyage et du tourisme dépassera celle de l’économie mondiale, " conclut la responsable du WTTC.