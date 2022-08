Bilan été, PGE, stratégie... Olivia Grégoire, la ministre du Tourisme, fait sa rentrée

Pour l’instant, et dans l’attente de résultats plus précis sur l’ensemble de la saison qui sont annoncés pour fin septembre grâce aux données récoltées par l’INSEE, le bilan est très largement positif.



Chaque grande région s’est déjà félicitée d’un bilan intermédiaire exceptionnel qui s’appuie sur une forte dynamique française et un retour des clients étrangers.



Cela se mesure naturellement au niveau national quand 35 millions de Français ont pris des vacances depuis le début de l’année, soit 7 citoyens sur 10, un niveau supérieur à celui de l’année de référence de 2019.



Les raisons sont multiples entre la priorité accordée au territoire national sur les voyages à l’étranger, l’envie encore vive de se retrouver entre familles et amis, le climat exceptionnel, voire parfois trop, qui incite aux départs.



Tous les voyants sont au vert, même dans un contexte tendu, avec des dépenses en carte bleue en hausse d’environ 10% sur l’été 2019, des revenus hôteliers en hausse de 22% en moyenne.



Ils sont portés notamment par le retour de clientèles à fort pouvoir d’achat, comme les Américains, incités à venir en France par un dollar au plus haut, et la clientèle du Golfe qui a doublé d’une année sur l’autre, remplissant à nouveau les palaces azuréens et parisiens.