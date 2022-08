Olivia Grégoire fait un bilan d’étape estival, signe d’un tourisme « rayonnant »

Quelques données chiffrées résument à elles-seules le bon niveau d’activité du tourisme en France avec deux aspects majeurs : des Français qui continuent de privilégier les destinations nationales et des étrangers qui reviennent en force.Le nombre des étrangers fréquentant les grands sites touristiques français en juillet serait supérieur de 1,2 million au chiffre de 2019 pour la même période. Le seul Arc de Triomphe parisien affiche une hausse de fréquentation de 19% sur le mois. Une majorité de clientèle européenne est accompagnée du retour des visiteurs à plus longue distance, notamment Américains du nord comme du sud.Les arrivées dans les aéroports de Roissy et d’Orly cumulent à 7 millions de passagers, encore une fois sur le seul mois de juillet, un niveau très élevé par rapport aux années précédentes.Sans avoir de chiffres précis, le secteur de l’hôtellerie-restauration fait état d’une saison estivale rayonnante avec des séjours plus longs et des dépenses plus importantes que les saisons précédentes. Seul le manque de personnel, criant dans certaines stations, freine une reprise alimentée aussi par la présence des familles françaises.L’ hôtellerie de plein-air connaît un engouement particulier, notamment en raison de prix plus abordables, et annonce une hausse de réservation à fin juillet de +26% par rapport à 2021.