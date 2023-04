Tourisme à Paris : un effet "grèves" heureusement limité

Hotel Paris

L’image de la destination est aussi un enjeu. Les recherches mondiales sur Google concernant les grèves à Paris sont inférieures de moitié en volume à celles concernant les grèves de décembre 2019 ; celles concernant les violences à Paris représentent 1/5e de celles enregistrées en décembre 2018, au début du mouvement des Gilets jaunesLa qualité de l’eau de la Seine, en lien avec les épreuves olympiques (nage en eau libre et triathlon) et au-delà, a fait l’objet de très nombreux articles.Le volume de recherches «» sur Google est en léger recul (-3,3 points) vs 1er au 14 mars 2023 (index 100).Le nombre de pages vues sur Parisjetaime.com est en baisse de + 3,6 % vs 1er au 14 mars 2023 et en hausse de + 3,7 % vs 1er au 14 avril 2022.