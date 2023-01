Le baromètre mensuel du tourisme parisien incite à la prudence pour 2023

Les arrivées aériennes internationales prévues sont en hausse de 83,8 % à date vs 2021 et de 0,3 % vs 2019.Il se confirme que les touristes en provenance de la zone Dollar, bénéficiant d'un taux de changer particulièrement favorable, continuent de privilégier la zone Euro et particulièrement la France "romantique". Les arrivées d’Amérique du Nord dépassent, à date, celles enregistrées en 2019 (+3,0 %).