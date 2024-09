Club Med : nouvelle performance record au premier semestre

Après des chiffres record en 2023, Club Med a réalisé une nouvelle performance record pour le premier semestre 2024. Dans un contexte français et mondial de plus en plus challengeant, Club Med a de nouveau démontré le succès et la pertinence de sa stratégie « glocale » et de montée en gamme, et de la transformation profonde de son business model, confirmant ainsi son positionnement de champion mondial français.



Ce semestre marque un tournant décisif : la montée en gamme du Club Med est désormais achevée, avec 100% de nos Resorts désormais haut de gamme ou très haut de gamme. Je suis très fier de la transformation collective accomplie par nos équipes au cours des deux dernières décennies. Être l'employeur de choix dans le secteur de l'hôtellerie est l'une de nos priorités principales, qui contribue de manière décisive à notre succès.



Au cours du premier semestre 2024, le Club Med a également réalisé des progrès significatifs dans le cadre du pilier stratégique « Happy Digital » et de notre stratégie concernant l’Intelligence Artificielle, visant à améliorer l'expérience client et optimiser notre efficacité.



Après les nouveautés du premier semestre de cette année, notre ambition est de continuer à enrichir notre portefeuille de Resorts existants situés dans les plus beaux endroits du monde, et d’en ouvrir de nouveaux en 2024 et au-delà pour offrir à nos clients du monde entier une expérience de vacances toutinclus haut de gamme, l’Esprit Libre.



Parmi nos priorités stratégiques, notre engagement pour un tourisme durable est renforcé à travers notre initiative « Scale-Up Happy To Care », dans lequel Club Med s'engage à atteindre de meilleurs niveaux en matière de soutien local et de développement durable

»et le bilan de Henri Giscard d'Estaing sont disponibles sur le communiqué du groupe.