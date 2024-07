Club Med : l'ouverture de capital est-elle un mirage ? 🔑

Nous avons peut-être le sentiment d'une période de calme vue de l'extérieur, mais en coulisses les choses sont plus tempétueuses et conflictuelles.



La décision de Michel Wolfovski n'est pas anodine, par son action, il a voulu dénoncer quelque chose.



Un moment quand on te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire, que tes prérogatives sont réduites, tu n'as plus d'autres choix,

Deux mois plus tard, il en a été éjecté et devra quitter l'entreprise en octobre 2024,]b à en croire le site spirit45. Une information que nous avons pu vérifier. A l'époque, il nous était expliqué que les relations entre les équipes françaises et celles de l'actionnaire chinois étaient plus que tendues." nous expliquait-on.Une démission que Fosun avait poussée en imposant au directeur général adjoint un supérieur hiérarchique, en la personne deIl était jusque-là , le vice-président et directeur financier de Fosun Tourism Group.Non seulement, le trentenaire a été nommé pour reprendre en main, une entreprise qui sortait d'un exercice historique, mais surtout pour assainir les comptes de l'actionnaire.D'après nos confrères de BFM TV, Face à l'ampleur de la dette, il a sans doute demandé d'accélérer la remontée de cash et Michel Wolfovski s'en est offusqué.