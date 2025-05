Club Med, Votre Voyage, web : le modèle hybride de Stéphanie et Franck Clergeot [ABO]

from scratch

"A cette période nous avons été obligés de fermer l'agence toutes les semaines. Nous avions une autre difficulté, je n'ai pas réussi à fidéliser les collaborateurs et finalement sur Fontainebleau 20% de notre clientèle est parisienne"

"Nous sommes aujourd'hui les premiers franchisés Club Med. Le côté franchise c'est beaucoup plus simple pour nous en termes de gestion. Nous profitons de toute la machine Club Med, de l'animation réseau, nous ne devons pas gérer de site Internet. Nous avons juste à nous concentrer sur l'animation commerciale et les ventes.



Sur la partie Votre Voyage, c'est autre chose nous devons animer le site Internet, le marketing et bien s'occuper de la partie commerciale. Nous sommes aussi très actifs sur les voyages de noces et les salons du mariage"

En 2018, un nouveau cap est franchi : Quentin Briard, alors vice-président marketing France du Club Med, cherche à céder plusieurs agences. Stéphanie et Franck Clergeot, qui jusqu'ici avaient créé leurs agences, se lancent dans un nouveau projet et reprennent celles de Dijon et Orléans.En 2020, la crise du Covid-19 interrompt brutalement cette dynamique. D’abord sceptiques quant à l’ampleur de la crise, les dirigeants décident néanmoins de reprendre une nouvelle agence Club Med située à Tours en septembre 2020.Aujourd'hui le réseau compte 3 agences Votre Voyage à Brie-Comte-Robert, Fontainebleau et Melun età Fontainebleau, Orléans, Dijon, Tours et Senlis, rachetée, elle, en 2023.Le siège, installé à Fontainebleau, fait également office de quatrième point de vente. Le réseau a aussi tenté de s'implanter à Paris (Rue Turbigo), mais après les manifestations des Gilets Jaunes en 2018, les dirigeants décident de fermer le point de vente :détaille Franck Clergeot.