Club Med : une relation de confiance brisée avec Fosun ?

Sans le tourisme, il n’y a pas de paix, sans le tourisme, il n’y a pas de vie.



Souvenons-nous des rues de nos villes pendant les confinements, nous avons un rôle positif dans la société, ce rôle me parait plus important que jamais.



Nous devons malgré tout corriger des effets,

La relation de confiance avec Fosun a été un facteur clé dans le succès de la transformation. Cette relation doit être protégée.



L’élargissement actionnarial doit renforcer les racines françaises,

d’un changement de pouvoir de décision

Une révolution qui n’est pas neutre en impact environnemental, tout comme l’industrie." essaye de positiver Henri Giscard d'Estaing.Le tourisme doit donc bien sûr faire des efforts importants, mais le secteur ne doit pas être jeté en pâture, comme c'est le cas actuellement dans les médias grand public.Pour le Club Med l'adaptation se fera par une plus grande ouverture de ses adresses tout au long de l'année, les fameuses 4 saisons, sans oublier son impact sociétal.Il faut rappeler que la marque au trident a été bâtie sur une promesse : le bonheur par la nature et le sport.Une promesse et un gage de confiance qui lui semble être bel et bien rompu avec son actionnaire majoritaire. Depuis septembre 2023, le surendetté actionnaire chinois cherche à ouvrir le capital de l'entreprise.L'enjeu faire entrer près de 600 millions, contre 30% des actions.Il y a bien eu des marques d'intérêts plus ou moins fortes, même une proposition de rachat par la famille suisse Maus, mais cette procédure sans fin a entrainé des tensions plus que palpables entre l'état-major français et le board chinois." souhaite un président dont le siège est de moins en moins fixe, alors que le conglomérat chinois a repris la main sur la destinée du fleuron français. La Bpifrance serait en pole position, avec le fonds CVC pour entrer dans l'actionnariat., nous précise une source proche du dossier. Cela résultat d'une mauvaise interprétation "", avec la reprise en main chinoise.