Le tourisme, c'est du lien social, les vacances sont une composante trop souvent oubliée de la citoyenneté, or celle-ci est mise à mal lorsque près d'un Français sur deux ne part pas en vacances.



Favoriser le départ, en vacances de ceux qui ne partent pas, est facteur de justice sociale, d'apaisement des tensions dans les quartiers les plus défavorisés et un antidote à la xénophobie,

L’anxiété culturelle repose sur la construction d’un danger pour les personnes et les lieux qui seraient menacés par l’arrivée de nombreux « autres ». Cela fait écho au discours anti-immigration, caractéristique du populisme de droite.



On y retrouve des stratégies discursives telles que l’incitation à la peur, la glorification du passé, la division entre les locaux et les étrangers, la personnalisation de l’autre, ainsi que l’utilisation de métaphores du danger et de la quantification,

Un constat que partage Rémy Knafou." affirme le professeur émérite de l'université Paris - Panthéon-Sorbonne.Ne pas déconnecter de son quotidien peut conduire à un repli sur soi, une haine de l'autre, de celui qui part, mais aussi de celui qui arrive.Pour le chercheur et enseignant, Francesco Screti spécialisé dans l’analyse du discours des médias et du discours politique, la montée dans les médias de la notion du surtourisme s'inscrit dans un cadre plus large, celle de la montée du discours de l'extrême droite.Pour l'un de ses articles, il base sa réflexion sur le documentaire "Tourist go home !" qui présente une vision véhiculant une anxiété culturelle et économique associée à au tourisme." rapporte le site agrobiosciences, pour décrire la pensée du chercheur.