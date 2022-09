Thomas Cook : qui était l'inventeur du voyage ? 🔑

TourMaG - Pour lui le tourisme avait donc un rôle sociétal ?



Béatrix de L'Aulnoit : Exactement. Pour tout vous dire, William Gladstone, le 1er ministre de l'époque disait sur les Cook's Tour qu'ils étaient d'une grande contribution au progrès de l'humanité.



Nous parlons d'une période où les passeports n'existaient pas, les femmes ne pouvaient pas voyager seules. Il leur fallait un papier du ministère des Affaires étrangères. Les hommes remplissaient le papier puis les femmes suivaient.



Avec les Cook's Tour, il a permis aux femmes de s'Ă©manciper et de sortir de leurs villages.



TourMaG - Il imaginait que le voyage pouvait avoir un rĂ´le d'Ă©mancipation des femmes et des classes populaires...



BĂ©atrix de L'Aulnoit : Oui, c'est une certitude.



Après Thomas Cook était un pacifiste, il pensait que le voyage allait rapprochait les peuples et créer une ouverture d'esprit. Qu'en apprenant à se connaître, les guerres disparaitraient.



Pour lui le voyage faisait partie de l'éducation de la population. Il a travaillé à l'âge de 10 ans. Il a eu une enfance à la Dickens.



C'était quelqu'un qui faisait tout, il était guide, il dessinait. Thomas Cook dormait très peu et n'importe où, dès qu'il pouvait.



C'Ă©tait un personnage hors norme. A l'inauguration du canal de Suez, il n'y avait qu'un seul Anglais et c'Ă©tait lui.



C'était un idéaliste. Si des gens ne pouvaient pas payer, ce n'était pas grave, il les emmenait quand même.



Par contre son fils, qui va reprendre l'entreprise, a une mentalité différente, plutôt un esprit d'entrepreneur. Il va créer la première agence de voyages du monde et la plus grande.



Les deux ne s'entendaient pas.