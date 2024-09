Le polonais eSky rachète Thomas Cook à Fosun

eSky a été fondé en 2004. Le groupe opère actuellement sous les marques eSky et eDestinos dans plus de 50 pays en Europe, en Amérique et en Afrique.



Sur son site Internet, il annonce des bénéfices en 2023 qui ont dépassé les 19 millions d'euros, "en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente et près de trois fois le niveau de 2019."



Basée à Katowice, en Pologne, la société compte plus de 800 employés, dont une équipe de développement interne de plus de 190 personnes précise encore le groupe.



Depuis 2022, le groupe eSky est détenu en partie par la société de capital-investissement cotée MCI, un fonds Digital & ClimaTech. MCI avait également investi auparavant dans la société de taxi Gett et la société de paiement iZettle.