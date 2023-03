Fosun cherche à vendre Thomas Cook et pas que...

Un porte-parole nous affirme que l'activité est soutenue et dynamique, en ce début d'année.



D'après nos confrères britanniques, Thomas Cook a fait voyager 80 000 personnes en 2022, en hausse de 340% par rapport à l'exercice précédent.



L'ancien géant du voyage n'est pas la seule entreprise à être dans le giron du conglomérat et se retrouver à la vente.



Toujours d'après Sky News, Fosun chercherait un repreneur au Club Med.



" Le conglomérat chinois travaille depuis des mois avec les banquiers de Rothschild sur le processus du Club Med alors qu’il cherche à réduire sa dette, " annonce le média britannique.



Ce n'est pas la première rumeur sur une possible cession de la marque au trident.



En novembre dernier, Bloomberg avançait les démarches du propriétaire chinois auprès de potentiels acquéreurs. Le média spécialiste de l'information économique annonçait même une mise à prix à hauteur de 1,41 milliard d'euros.



Autant d'information que la direction du Club Med a démentie.



Une nouvelle fois, ce lundi 6 mars 2023, un porte-parole a tenu à nous rappeler l'investissement de Fosun au côté de la célèbre marque française. Du côté des potentiels acquéreurs, pour le moment, rien ne filtre non plus.



La vérité est entre les mains des créanciers de Fosun...