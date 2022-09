Thomas Cook part à la (re)conquête de l'Europe... et de la France ? 🔑

Même si Fosun donne des signaux d'essoufflement et fait craindre le pire, le conglomérat chinois reste ambitieux, pour une marque rachetée 13 millions d'euros.



" Fosun a soutenu notre croissance et a investi dans notre développement pendant toute la période du covid.



L'entreprise se concentre sur le long terme et veut construire la marque en tant qu'entreprise de voyage numérique qui innove et propose des vacances familiales fantastiques, " affirme le dirigeant.



L'enjeu étant d'oublier la façon de construire le voyage du passé, pour devenir une marque innovante et reconnue dans la distribution digitale.



Aujourd'hui une centaine de personnes travaillent dans les fonctions numériques, le support client, le commercial et le marketing, le tout au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.



Rien de comparable avec la taille de l'entreprise passée, qui comptait plus de 28 000 employés à travers le monde et faisait voyager 20 millions de voyageurs.



C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre avec de nombreux employés ayant connu l'ancienne version de Thomas Cook. Si l'enjeu n'est pas de reconquérir le monde, l'agence de voyages en ligne se montre ambitieuse et poursuit son recrutement pour soutenir son développement.



Thomas Cook est mort, vive Thomas Cook ?