Fosun va relancer Thomas Cook... en ligne et à moindres frais

Après avoir perdu des centaines de millions de livres, Fosun pourrait bien être un des grands gagnants de la chute de Thomas Cook.



A l'été dernier, le géant chinois du tourisme et propriétaire du Club Med injectait 900 millions de livres dans les comptes exsangues d'un voyagiste anglais à bout de souffle.



L'opération survie avait échoué pour quelques billets, plongeant alors le tourisme dans un marasme historique. Le 11 novembre dernier, Fosun profitait alors de la vente à la découpe de l'ancien leader européen du tourisme pour s'adjuger la marque Thomas Cook pour 13 millions d'euros.



TourMaG.com vous expliquez alors " les actifs transférés comprennent les droits, titres et intérêts sur certaines marques de commerce, noms de domaine, applications logicielles, comptes et licences de médias sociaux concernant aux marques Thomas Cook, Casa Cook, Cook's Club et autres marques connexes dans la plupart des pays de l'Union européenne. "



Deux mois plus tard, nous en savons plus sur les velléités chinoises.