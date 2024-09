Club Med : la révolution chinoise n'a pas eu lieu...

C'est un grand soulagement que notre PDG reste à son poste.



Dans le même temps, une nouvelle génération monte dans la direction, le signal est fort et rassurant pour les équipes,

Je me félicite des nominations de Gino, Gregory et Andrew comme Directeurs généraux délégués, ainsi que du renforcement des rôles d’Anne et de Sylvie, que je sais tous respectés, engagés et expérimentés.



Ils nous permettront de continuer à mettre en oeuvre avec succès notre stratégie actuelle et projeter le Club Med vers de nouveaux horizon,

Non seulement Henri Giscard d’Estaing conserve son poste, mais en plus sa proposition de réorganisation a été validée par son actionnaire Fosun Tourism Group.En interne, les équipes soufflent et peuvent se projeter sur la prochaine saison hivernale." nous explique une source interne.Surtout qu'à bien y regarder, les nouveaux arrivants renvoient une certaine image de la marque, celle de l'ascenseur social qu'elle peut représenter.a débuté sa carrière comme simple G.O., dans les années 80.Après diverses expériences dans des clubs, il devient chef de village, puis directeur régional. Dans le même temps, Gregory Lanter dans le staff depuis maintenant 20 ans, co-supervisera la Business Unit Asie-Pacifique." a indiqué, le DPG de l'entreprise.Ce n'est pas tout Anne Browaeys (supervisera la Business Unit Amérique du Nord) et Sylvie Brisson (supervisera le secrétariat général).