Tomorrow Travel : "Nous y sommes allés fort à certains moments !" 🔑

Thibaut Aufort : Sur le sujet de la franchise, nous allons beaucoup investir dans les prochains mois et années.



Nous allons proposer un catalogue de services très complet, à nos franchises .



Nous irons de A à Z dans la proposition de valeur. C'est aussi pour cela que nous avons créé autant de produits, des assurances à l'école, en passant par la solution informatique, pour répondre à l'ensemble des besoins de nos nouveaux franchisés.



Ils auront un package clé en main.



Ce n'est pas tout, car nous voulons leur offrir une si ce n'est la meilleure rémunération possible sur le marché, grâce aux commissions. Nous pouvons y parvenir via notre adhésion à TourCom et le poids d'Univairmer.



TourMag - Si mes calculs sont bons, ils ne sont pas bien compliqués, mais en 2025 vous souhaitez avoir 150 agences de voyages au sein du réseau. Est-ce bien ça ?



Thibaut Aufort : Nous visons dans les 3 ans à venir : 200 agences de voyages.



Pour en arriver là, il nous faudra une croissance équilibrée entre la franchise et les intégrés, donc pour les 100 prochains points de vente à nous rejoindre l'équilibre serait 30 franchises et 70 agences intégrées.



TourMag - Que recherchez-vous avec ce développement express ?



Thibaut Aufort : Le vrai sujet est que nous souhaitons atteindre la taille critique.



Aujourd'hui, les réseaux d'envergure ont près de 200 agences de voyages, je pense que c'est le bon dimensionnement, pour être autonome et peser dans les négociations.



C'est aussi la taille critique pour intéresser, soit pour rebondir vers d'autres aventures ou faire grandir notre groupe dans d'autres activités comme le tour opératique, le service groupe ou l'événementiel.



Elle peut nous permettre à terme une revente ou une rentrée en bourse. Ce cap des 200 agences peut aussi nous permettre de rebondir à l'étranger et se lancer dans une aventure européenne,



Avoir une taille critique en France aussi, ça permet de se chancer vers d'autres pays, comme l'Espagne sans doute, l'Allemagne ou bien le Benelux.



Lucas Gebhardt : Notre but est de faire parti du Top 3 des acteurs du marché.