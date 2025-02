Univairmer en redressement judiciaire... et après ? [ABO]

Les équipes ne travaillent plus depuis 15 jours, suite aux suspensions de IATA et des producteurs. Donc elles ne font plus rentrer d'argent, même si les soldes des voyages à venir auraient été exigés par la direction aux agents. (sic)



Il est assez peu probable que les clients signeront des chèques à une entreprise placée en redressement judiciaire, pour des départs de plus en plus improbables.



Pourquoi le juge a-t-il pris une telle décision ?



Selon nous, comme la société disposerait des liquidités pour régler les salaires de février et que les procédures collectives sont légion en ce moment, il pourrait chercher à gagner du temps.



Autre hypothèse : une offre de reprise globale sous l'égide de Boris Reibenberg. Comptant sur une reprise ferme, le tribunal pourrait temporiser et ne pas liquider l'entreprise, ce qui signifierait la fermeture définitive.



Cette rumeur séduisante nous a pourtant été démentie par le principal intéressé.



Il reste maintenant 15 jours aux potentiels repreneurs pour travailler leurs dossiers. Mais, sauf énorme surprise, Univairmer pourrait être vendu à la barre et au plus offrant.



Nous connaissons, suite à notre enquête, les intentions d'achat des voyagistes intéressés et qui feront une offre. Et le compte n'y est pas. Sans reprise globale, une bonne dizaine de points de vente pourraient ne pas trouver preneur.