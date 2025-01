Tourcom suspend Univairmer de Tourfinance

"Sur ce dossier, il n'y a pas de problème de trésorerie, je vous le dis. La difficulté réside dans l'uniformisation comptable entre les différentes entités. La question sera traitée et réglée très prochainement."

Un pépin de plus par rapport à notre enquête précédente.En effet, mi-novembre nous vous révélions, que certains tour-opérateurs n'étaient plus payés par les agences Univairmer. Thibault Aufort, le PDG, se voulait rassurant et disait avoir la situation sous contrôle. Il en va de même pour Richard Vainopoulos qui, à lépoque, se voulait plutôt optimiste et évoquait des problèmes passagers.nous avait il expliqué.Il n'en va plus de même aujourd'hui, si l'on en croit cette décision de suspension qui scelle le sort d'Univairmer.Le réseau a été privé de ventes chez la plupart des producteurs qui ont été alertés aujourd'hui. On voit mal comment dans ces conditions et faute de liquidités, il pourrait éviter le dépôt de bilan qui semble désormais, à moins d'un coup de théâtre, une affaire d'heures...Après le 15 février prochain, les départs des clients ne seraient plus garantis.Deux cent emplois sont concernés par cette issue.