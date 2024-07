Univairmer : Tomorrow Travel prend une participation majoritaire

Depuis plusieurs mois, nous avons cherché à dynamiser l'entreprise en

renforçant nos fonds propres

pour projet de poursuivre l'expansion de son réseau de franchise avec pour objectif ambitieux d'atteindre 50 franchisés d'ici à la fin de l'année 2025.

Dans un communiqué, de presse, Univairmer annonce un chiffre d'affaires en croissance de 11,5% au 30 avril 2024, ainsi qu'un» a expliqué Jean Dionnet.Tomorrow Travel poursuit son développement et compte 13 agences en propres, 4 agences en franchise et fait valoir plus de 30M€ de volume d’affaires.Le Groupe Tomorrow Travel a donc décidé de rejoindre le projet Univairmer porté depuis toujours par Jean DIONNET et d’injecter plusieurs millions d’euros au sein de Tourism Invest, Holding du Groupe Univairmer.Pour la suite, le nouveau Groupe constitué aura «