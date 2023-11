Tomorrow Travel souhaite mettre en avant un concept différenciant : "pour chaque réservation effectuée en agence Tomorrow Travel, le groupe reverse 1% de ses revenus à une cause choisie par le client parmi une sélection (reforestation, préservation des fonds marins et soutien financier au sportif paralympique Alexandre LLOVERAS). "



Ce dispositif est rendu possible grâce à la création de son propre fonds de dotation : La Tomorrow Foundation. " C'est la pierre angulaire de notre projet " précise Thibaut Aufort.



Les collaborateurs seront également au centre des attentions : "Nous proposons d'une part aux salariés de prendre une part du capital pour valoriser leur travail et leur savoir-faire de manière concrète, et d'autre part un plan de formation continue à travers un dispositif interne."



Quant au sujet des émissions carbone, Lucas Gebhardt précise : "nous allons être très transparent sur l'impact carbone des voyages et les clients pourront compenser intégralement leur voyage moyennant un supplément.



Nous allons également pousser les produits plus durables".