Voyage pour tous : Mobee Travel souhaite devenir le leader en Europe !

reconnus

Les personnes en situation de handicap en France sont plus de 12 millions.



Et en Europe, 80% de ces personnes ne partent pas en vacances. Dans l'étude de l'Union européenne, ce taux est si important, car il y a un manque de communication et de confiance dans les installations

Un an et demi après la création se son label hôtelier, sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap, Mobee Travel refait parler d'elle.auprès d'investisseurs "" tels que Thierry Petit (fondateur de Showroomprivé), Antoine Louiset (fondateur deYousign), Christian Roulleau (fondateur du groupe Samsic), de BPI France et des business angels historiques.Lancée en 2018 et après d'importants investissements en recherche et développement, Mobee Travel a mis en ligne une plateforme unique de réservations d'hébergements accessibles à tous, en quelques clics seulement.Ce marché longtemps déconsidéré par les acteurs privés, est pourtant important.", nous expliquait en novembre 2020, Lucas Gebhardt, le fondateur de Mobee Travel.