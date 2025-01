Octopus Travel : le nouvel outil qui veut redéfinir le voyage sur mesure

C'est le segment qui explose dans les agences de voyages, le sur mesure prend de plus en plus d'ampleur.Non seulement il permet aux distributeurs de se différencier de leurs concurrents, mais aussi de soigner les marges. Alors que les agents veulent composer eux-mêmes les produits qu'ils proposent à leurs clients, les solutions se font de plus en plus nombreuses.voici un nouveau venu dans les tour-opérateurs et outils technologiques pour révolutionner les voyages sur mesure.