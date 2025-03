Univairmer : le verdict de la reprise... repoussé d'une semaine !

Alors que des candidats à la reprise et des salariés se sont rendus dans l'Oise, un peu pour rien, l'audience n'aurait pas totalement fait le déplacement pour rien.



Ils auront appris que depuis mardi 18 mars au soir, l'offre de Mobee International a été retirée.



Plusieurs personnes nous avaient annoncé l'invalidation de ce dossier du fait de l'historique avec Univairmer, puisque l'entreprise est présidée par... Lucas Gebhardt.



Celui-ci avait été le créateur et actionnaire de Tomorrow Travel, le groupe qui rachètera en juillet 2024, le réseau de distribution à Jean Dionnet. Une position plus que délicate que les autres candidats et salariés avaient dénoncée.



Sans la proposition XL de Mobee International (42 agences), il ne reste plus que 3 acteurs en course.



Satguru Travel, l'une des principales agences de voyages d'Afrique, a déposé une offre... globale.



" Nous sommes un groupe indépendant présent dans plus de 90 pays. Il s'agit (par cette opportunité, ndlr) d'un développement international. Il nous est apparu que Voyages Masson, en raison de son implantation sur le territoire français, représentait une occasion unique.



De plus, nous savons que les équipes sont très qualifiées. C'est pour cela que nous avons déposé une offre de reprise globale.



Notre modèle fonctionne très bien et nous pouvons nous déployer immédiatement à la reprise, " nous a expliqué Shanky Soni, le responsable de la filiale française du groupe dubaïote.