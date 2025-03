Univairmer : 40 coachs voyages sans rémunération, la grogne monte ! [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Dans quelques heures, les offres de reprise d'Univairmer seront déposées.Les candidats à la reprise se positionneront pour sauver un réseau comprenant 51 agences de voyages, un centre d'appels et un service groupes.L'avenir de 127 salariés est suspendu à des dizaines de pages de papier qui seront déposées ce jour.Certaines personnes intéressées n'iront pas au bout de la démarche, mais une bonne dizaine d'offres sont attendues,En attendant, il reste de nombreuses interrogations quant au quotidien de ceux que nous pouvons, d'ores et déjà, appeler les ex-Univairmer.Depuis quelques jours, les agents de voyages n'ont plus accès à leur portail informatique et n'ont qu'un écran noir sur leur ordinateur. Ils ne peuvent pas non plus se connecter au système comptable.Dans l'incapacité de travailler, ils doivent aussi annoncer de nombreuses mauvaises nouvelles aux clients.Cependant, outre les agences de voyages, il y a aussi en balance le sort des apporteurs d'affaires du réseau Univairmer. Ils sont les grands oubliés de cette défaillance. Oubliés par les médias, les repreneurs, mais aussi par le garant financier qu'est Groupama, ils tirent la sonnette d'alarme.