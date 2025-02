Univairmer dépose le bilan !

Si l'entreprise bâtie par Jean Dionnet a toujours suscité des interrogations, le rachat aura été le coup de grâce.



En juillet 2024 et contre 3,6 millions d'euros, somme apportée par un emprunt obligataire via Turenne Capital Partenaires, Thibaut Aufort et Lucas Gebhardt, prenaient les rênes d'Univairmer.



Alors que la société pense basculer dans une nouvelle ère de stabilité, c'est tout le contraire qui se produit.



Dès l'été 2024, les tour-opérateurs ne sont plus payés, à commencer par Philibert Voyages. L'autocariste se retrouve avec 20 000 euros d'impayés, puis les noms vont rapidement s'empiler et les euros aussi.



En novembre dernier, la dette est évaluée à 2 millions d'euros. Une somme échelonnée dans le temps qui permet à l'entreprise de respirer... un court répit.



Deux tour-opérateurs portent alors l'affaire en justice. Les référés ont été plusieurs fois décalés.



Les actionnaires sortants n'ont pas non plus récupéré leurs mise et certains sloyers ne sont plus versés. Le propriétaire de l'agence de Grenoble, sans nouvelles de ses locataires, malgré de nombreuses relances, fera tomber l'enseigne, le 20 février prochain.



Le changement d'année a été fatidique. Les réservations ne décollent pas et les factures s'accumulent. L'entreprise est prise à la gorge.



Des discussions ont bien eu lieu pour sauver la société. Boris Reibenberg aura tout fait, en vain.



" J'aurais tout tenté, mais le sauvetage n'est pas possible, il y a trop de problèmes juridiques.



A partir de ce jour, que la DCP soit déposée ou non, Groupama va être saisie, car des personnes vont rester sur le carreau, en raison de la défaillance de l'entreprise " nous avait-il confié.