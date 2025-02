Faillite Univairmer : quelle marche à suivre pour les clients ?

Le client doit déclarer au représentant des créanciers - mandataire ou liquidateur judiciaire - le montant de la créance qu’il a chez l’opérateur, dans un délai de 2 mois après la publication de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales (BODACC). Il peut recevoir également un courrier du liquidateur si l’opérateur a fourni la liste et les contacts des clients concernés

Désormais, un travail de coopération doit se mettre en place entre les dirigeants d'Univairmer etpar le Tribunal de Commerce de Compiègne, soit dans le cadre d'un redressement judiciaire de l'entreprise, soit de sa liquidation.Bon à savoir :Un scénario qui n'intervient que très rarement, la plupart du temps les dossiers passent au garant financier.Le mandataire va donc tenter, dans un premier temps, de, afin de les prévenir et leur indiquer la marche à suivre.Mais vous vous demandez surement que faire de votre côté ?Et bien, dès le redressement ou la liquidation prononcé, mais aussi dès que la garantie financière ne sera plus effective, il vous faudra", résume Me Emmanuelle Llop, avocate au Barreau de Paris et fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats.Si vous dépassez ce délai de deux mois, vous serez alors "forclos", mais vous pourrez tout de même demander à êtreà condition d’invoquer un motif légitime (par exemple, l’opérateur ne l’a pas mentionné dans la liste, ou bien il était hospitalisé etc.), dans le délai de 6 mois après la publication du jugement de procédure collective.En cas d’acceptation, vous aurez un mois pour déclarer votre créance après la décision de relevé de forclusion.