Jusqu'au 11 février, les tour-opérateurs étaient couverts par Tourfinance.



La suspension de Tourcom d'Univairmer entrainait une couverture de 14 jours. Passé ce délai, Groupama prenait le relais. Et si les voyageurs ont pu tant bien que mal partir, des paiements ayant été effectués à la dernière minute, à partir de ce 12 février le réseau ne pourra plus faire face.



La décision de faire partir les clients a été unanimement bien accueillie par les TO et cela démontre qu'il y a des gardes-fous même en cas de défaillance.



" Malgré la triste issue pour l'ensemble des collaborateurs d'Univairmer dont nous connaissons l'attachement au réseau et le grand professionnalisme, c'est un réel soulagement que de pouvoir sauver les départs de leurs clients.



Pour nous, ce sont près de 200 voyageurs qui pourront profiter de leur périple en Asie-Pacifique programmé en 2025. C'est aussi l'image de notre profession qui s'en trouve préservée.



Ça démontre une nouvelle fois qu'en passant par une agence de voyages immatriculée (et non un intermédiaire agissant hors du cadre légal), les montants versés par le client sont garantis, " témoigne Guillaume Linton, le PDG d'Asia.



Autant d'arguments qu'ont pu nous partager les patrons interrogés.



Avec cette décision, les 70 agences de voyages pourraient retrouver un certain intérêt aux yeux des autres réseaux, pour une possible reprise.



" C'est une excellente nouvelle pour les clients, les tour-opérateurs et les potentiels repreneurs, cela change un peu tout, sur la perception que nous avons du dossier.



Groupama supprime un frein à la reprise des points de vente, " explique François Piot.



Alors que toute la profession souffle, on laisse encore espérer aux salariés d'Univairmer un messie. Le supplice de Sisyphe devrait prendre fin ce mercredi 12 février 2025...



Le plus compliqué ce sera maintenant de limiter la casse sociale.