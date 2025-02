EXCLUSIF - Univairmer : le réseau est-il plombé ou sorti d'affaire ? [ABO]

Sauf que cette opération est plus complexe qu'il n'y parait et surtout, le jeune entrepreneur n'est plus de la partie. Refroidi, par le faux départ de l'ancien dirigeant d'Ailleurs Voyages, il ne participe plus aux négociations.



Il reste malgré tout disponible pour ceux qui veulent bien sauver le réseau.



Face à un trou insondable, une comptabilité précaire et des dettes éparpillées façon puzzle, les sauveteurs se doivent d'avoir les reins et les nerfs solides.



De plus, il apparait que composer avec une dizaine d'actionnaires n'est pas dès plus facile pour trouver un accord, même face à un problème aussi épineux.



Au moment même, où nous écrivons ces lignes, l'optimisme de la matinée a laissé place à l'extrême inquiétude. Les derniers échos qui nous parviennent sont plutôt négatifs quant à la probabilité d'un sauvetage de dernière minute.



Une réunion, de la dernière chance (encore), doit se tenir, ce mardi 3 février.



Vous comprenez bien que dans cette tortueuse opération, la vérité de ce jour n'est peut être pas celle de demain. Une chose est sûre : l'avenir du réseau ne tient qu'à un fil élimé, par la fatigue d'un redressement toujours annoncé, mais jamais arrivé.