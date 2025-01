Univairmer : 48 h pour sauver 70 agences ! [ABO]

L'agence est magnifique, les salariés m'ont dit que c'était l'une des plus belles de la marque.



Chaque fin de trimestre je reçois le décompte des loyers et deux fois de suite je n'ai rien reçu. En tout, l'ardoise s'élève à près de 11 000 euros. Ils avaient jusqu'au 10 janvier pour payer, ils ne l'ont pas fait. Je me suis tourné vers un huissier.



Ils ont jusqu'au 10 février pour régler la situation, sinon l'agence sera expulsée,

Embourbé dans un marasme financier, d'un rachat bien trop grand au regard du portefeuille dans les poches du duo à la tête de Tomorrow Travel, le réseau a pris des décisions qui interpellent.Déjà en juillet, mois du changement de propriétaire, la comptabilité tire la langue, des fournisseurs ne sont plus payés.Après des réunions et des menaces, Thibaut Aufort trouve un moyen de rembourser à une partie de ses créanciers les sommes dues.Depuis novembre, il paye tant bien que mal pour ne plus connaitre les foudres de ses partenaires.L'industrie fait dos rond pour ne pas envoyer au tapis un acteur historique, lui donner un bol d'air, pour lui permettre de passer le cap du creux hivernal, avant d'engranger les réservations de janvier à mars, pour faire son stock de liquidité.Deux importants opérateurs ont saisi une procédure judiciaire d'urgence, pour obtenir leur dû, mais les audiences ont déjà été reportées plusieurs fois.Ce n'est pas tout, car des factures d'électricité ne seraient plus honorées dans certaines agences, comme à Albertville."nous explique cette personne qui a voulu conserver l'anonymat.Depuis, le téléphone sonne dans le vide à Creil dans l'Oise.