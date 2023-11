Reprise de l'activité : Univairmer valorise le rôle moteur de ses vendeurs

en phase avec le budget

un volume d’affaires de 78 millions d’euros, un peu moins de 30 millions d’euros de chiffre d'affaires pour un Ebitba de 600.000 euros).

Mais, rassure-t-il à l’adresse des producteurs, deux tiers des ventes sont réalisées avec les TO

chaque agence a l’obligation de réaliser au moins une vente avec l’un des First

variable

à les avoir déjà réalisés ou être en passe de le faire

Comme a pu en effet le souligner William Porret, directeur général administratif et financier d’Univairmer,, mieux que le budget prévu, qui tablait sur un retour à l'équilibre. Le chiffre d'affaires s'est établi à un peu plus de 26M€ contre 23,6 M€ en 2019.Et, après six mois de l’exercice en cours (mai 2023 -avril 2024), la progression du chiffre d’affaires est de 27% «» avec en ligne de mire, «comme sortir des agences pour recruter de nouveaux clients ou en organisant des opérations commerciales, mais ils doiventComme l’a martelé Patrick Barbe Labarthe , directeur général commercial, déjà vendre en priorité les TO First - qui sont aussi actionnaires d’Univairmer - et de privilégier le sur-mesure, plus rémunérateur. «»., «». William Porret souligne que la barre pour toucher une rémunération «» est loin d’être inaccessible et il est simple « i[de savoir ce que l'on va gagner si l'on réalise, 105%, 110% 120% de l'objectif.] Elles sont d’ailleurs déjà quinze agences «».