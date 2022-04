Voyages de groupes : Univairmer fait l’acquisition d’Aloha Voyages

Cette agence située au Cannet (06) permet ainsi à notre entreprise de compléter le maillage de ses forces commerciales sur ce secteur d’activité. En effet, et pour rappel Univairmer déploie déjà un volume d’affaires annuel de plus de 10 M€ sur les Groupes grâce aux marques 123 Voyages basée à Paris et Géotravel basée dans le Sud Ouest

Aloha Voyages est une entreprise très saine qui génère un volume d’affaires annuel de plus de 3,5 M€, une marge de 450 000 € et un résultat positif depuis plusieurs années. Cette nouvelle croissance externe permet donc à notre entreprise de viser un volume d’affaires Groupes de l’ordre de 15 M€ pour le budget 2022-2023 et de déployer de nombreuses synergies notamment sur l’organisation et les achats

Ainsi, Univairmer, en phase avec son plan de développement et son projet d’entreprise, a réactivé sa stratégie de croissance externe en 2022.Première manifestation : le Groupe a d’Aloha Voyages, agence de voyages spécialisée sur les voyages de groupes (CE et associations) depuis 24 ans, ce vendredi 1er avril 2022. Cette opération s’est déroulée sous la forme du rachat du fonds de commerce de cette entité., ajoute Jean Dionnet.".Le financement pour l’acquisition de ce fonds de commerce se fera sur les fonds propres levés en octobre 2021 et sera complété par un prêt bancaire moyen terme sur 4 ans.A noter que le Groupe Univairmer reprend l’ensemble de l’équipe et des salariés de l’Agence Aloha Voyages, soit un effectif de 5 personnes. Le gérant, Thierry Coz, rejoint nos équipes et intègre l’organisation existante au sein du département Groupes Univairmer.