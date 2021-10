Exclusif : Univairmer lève plusieurs millions d'euros auprès de Regain 340 et BPIfrance

TourMaG.com - Plus globalement, sentez-vous une reprise de l'activité ?



Jean Dionnet : Nous sentons une très forte reprise depuis 3 semaines. Sur les trois dernières semaines nous sommes à +6%, +11 et +4% par rapport aux mêmes périodes en 2019 en prises de commandes.



Entre 60 et 65% des réservations concernent des voyages pour novembre et décembre. Le reste s'inscrit sur février et mars. Les clients se projettent de plus en plus.



Et le long-courrier reprend des couleurs : Ile Maurice, Emirats Arabes Unis, République Dominicaine, Etats-Unis, Polynésie... ! Dans le Top 10 de nos tour-opérateurs partenaires il n'y a que des TO long-courrier.



Nous observons un autre phénomène : l'apparition de dossiers plus conséquents. Ce sont des clients qui n'ont pas voyagé depuis deux ans et qui ont épargné. Résultat au lieu de faire un voyage à 5000 € par an, ils décident de réaliser le voyage de leur vie avec des montants à 10 000 ou 12 000 €.



TourMaG.com - Concernant les avoirs, est-ce un sujet de préoccupation ?



Jean Dionnet : Nous avons, avant l'été, catégorisé l'ensemble des clients concernés par les avoirs. Nous avons identifié notre risque réel à 2,5 M€ soit environ 500 dossiers. Cela concerne essentiellement des clients qui souhaitent absolument se faire rembourser.



Depuis août nous menons une action de phoning pour les appeler un par un en fonction de l'échéance de l'ordonnance pour leur proposer soit un nouveau voyage, soit le transfert de tout ou partie en carte cadeau. Pour les plus réticents, nous remboursons évidemment.



Grâce à cette opération nous avons réduit le risque initiale de 2,5M€ de 25%. Nous sommes confiants. Notre trésorerie est confortable nous avons 4,5M€ en caisse, indépendamment de notre augmentation de capital.