Univairmer veut créer des Appart Voyages dans les grandes villes (Album)

A côté du déploiement physique du réseau, Univairmer veut également accélérer sur le volet digital. Au menu : modernisation des sites Internet, déploiement de la stratégie web to store, développement de la vente en ligne et de nouveaux outils.



Ainsi une application mobile, et un outil de package dynamique pourraient voir le jour en 2022, suivis d’une solution pour le sur-mesure d’ici 2024.



Si la reprise a permis de renouer plus concrètement avec la clientèle, Univairmer est bien décidé à faire fructifier son fichier clients mais également à chercher de nouveaux prospects.



« Avec la crise on a pu manquer de communication avec nos clients. Certains ont déménagé d'autres ont peut être été touchés par la maladie. » explique Jean Dionnet. Le réseau souhaite donc repartir à leur conquête.



« Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre le client » poursuit Patrick Barbe Labarthe, directeur général commerce. Pour ce faire, les agences pourront désormais « sortir de l’agence » et favoriser la prise de rendez-vous à domicile par exemple. Autre axe de développement : cultiver la recommandation des clients fidèles pour en faire de véritables ambassadeurs.



Cette nouvelle clientèle devra donc représenter 10% du chiffre d'affaires généré. Même stratégie sur le segment groupe, où le réseau souhaite aller chercher 2M€ de nouveaux business en 2022.



Univairmer est désormais en ordre de marche. Il reste à dérouler la feuille de route et espérer que la vaccination porte ses fruits et permette aux Français de repartir, bille en tête, vers de nouveaux horizons.