Montpellier : Club Med ouvre un appartement-boutique dans un hôtel particulier

Une fois passée la grille qui s’ouvre sur un paisible jardin de ville, le visiteur est plongé dans l’histoire du lieu, dès le hall d’entrée grâce aux peintures du 18ème siècle, montées sur des panneaux en bois sculpté.



C'est dans un appartement de 160 m2 que les clients sont accueillis.



" Nous sommes particulièrement heureux d’inaugurer l’Hôtel Particulier Club Med Montpellier.



Dans ce nouveau lieu de convivialité et de partage, nous allons faire vivre pleinement l’esprit libre Club Med. C’est aussi pour nous une joie de contribuer à l’essor de cette métropole dynamique en répondant aux attentes d’une clientèle haut de gamme de plus en plus importante.



Nous avons pensé cet hôtel particulier pour qu’il offre le meilleur accueil et la plus belle expérience possible, permettant à tous ceux qui recherchent des séjours premium de voyager avant de réserver leur voyage " a déclaré Henri Giscard d'Estaing, PDG.