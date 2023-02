Bahamas : le Club Med Colombus rouvert après deux ans de travaux

La Pinta, l’élégant restaurant de plage offre, lui aussi, une vue imprenable sur l'océan. Il sert une nouvelle cuisine d'inspiration méditerranéenne avec une touche bahamienne de fruits de mer frais et propose des spiritueux haut de gamme à la carte.



Christopher’s, le restaurant principal situé au cœur du resort, propose, lui, une cuisine internationale, qui inclut désormais des plats végétaliens.



Pour se détendre et déconnecter, le Programme Fusion Bien-être by Club Med propose aux voyageurs en quête de bien-être des cours de méditation et de yoga pour tous les niveaux. Par ailleurs, ils ont la possibilité de tester les nouveaux soins du Club Med Spa by Sothys. Un Jardin Zen permet aussi de se relaxer avant - ou après - les soins.



Les amateurs de sports trouveront des terrains de tennis, de basketball, de pétanque, de football et des tables de tennis de table. Ils pourront aussi tester les tours de l’île en vélo ou en quad. Quant aux amateurs de fitness, ils devraient trouver leur bonheur dans la salle de sport et les nombreux cours de crossfit, aquagym, etc.



Le site est également bien adapté à la pratique des sports nautiques : voile, ski nautique, kayak, paddle, plongée libre et en bouteille. Enfin, les eaux cristallines de l’île de San Salvador se prêtent également bien à l'observation de la flore et de la faune marines ou des coraux.