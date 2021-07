Club Med : nous avons testé la croisière de reprise pour le plus grand voilier du monde (Vidéo)

Pendant que les autres acteurs proposent des casinos, des toboggans aquatiques à ne plus en finir, du karting ou des simulateurs en 4D, sur le Club Med 2 les activités sont tout autre.



Au-delà des piscines à l’eau de mer permettant de se baigner quand la mer ne permet pas de le faire, les vacanciers peuvent profiter des activités dispensées par les Gentils Organisateurs.



Grâce à une ouverture unique et majestueuse à l’arrière du navire, il est possible de se prendre pour Patrice Martin, le champion français le plus titré de l’histoire du sport, grâce à sa domination en ski nautique.



" C’est un village flottant avec la même ambiance que les autres, " résume Thierry Orsoni.



Il sera aussi possible de se lancer en mer à bord de petits voiliers, paddle et kayak, mais aussi découvrir les fonds marins pour une sortie snorkeling ou plongée.



Du fitness au Yoga, en passant par une multitude d’activités sportives. La croisière s’oriente de plus en plus vers le bien-être. Le SPA est passé de Carita à Sothys, pour s’inscrire dans ce nouveau cap.



Ce dernier ouvert à tous, à partir de 11 ans, offre des soins personnalisés et de grande qualité.



Pour les moins téméraires, malgré tout amoureux de voyage et de découverte, le voilier possède deux embarcations faisant office de navettes maritimes pour embarquer et débarquer les passagers sur une plage horaire extrêmement longue.



Par exemple à Cannes il était possible de quitter le navire vers 9h, avec un départ toutes les 15 min, pour y remonter à… 0h30.



L’amplitude est telle qu’il était possible de profiter de l’effervescence du festival, de se délecter en terrasse, puis de voir un film avant de piquer une tête depuis une des plages bordant la croisette.



Par contre la notion de bulle sanitaire n'est pas présente sur le Club Med 2, sans doute en raison de ses grands espaces extérieurs.



" Les mesures sanitaires sont le sujet du moment, d'autant que chaque port a son propre protocole et exigences, nous poussant à être très réactifs ," rappelle Patrick Calvet.



Pour preuve, la ville de Cannes exige le pass sanitaire (vaccination complète ou test PCR - 48h) et désinfecte chaque croisiériste. Pour en revenir à des sujets plus agréables, les passagers peuvent se balader librement dans les ports français ou alors suivre un guide.



" Nous voulons aussi revoir le parcours client, sur nos excursions pour une meilleure prise en charge et une personnalisation plus poussée.



Aujourd'hui une sortie à terre ne peut plus être un drapeau à suivre pendant quelques heures, comme nous le voyons chez certains, mais plutôt être accès sur la découverte et le goût, " ambitionne Patrick Calvet.



Tout est une question d’accord au Club Med, même sur la mer.



A côté du buffet, offrant une nourriture variée et fine selon les menus, le restaurant bistronomique a vu sa carte se refaire une beauté.



Le parti a été pris de revoir le service offert aux passagers pour coller aux exigences de la clientèle.



Des chefs vérifieront régulièrement que les menus correspondent aux standards et à la qualité exigée par la célèbre école de la gastronomie.

Avec cette refonte, le Club Med 2 ne repart pas seulement pour 10 ans, mais il vise des objectifs élevés.



" Nous réfléchissons déjà au coup d’après, c’est-à-dire d’internationaliser la clientèle.



Nous voulons ouvrir le bateau à la clientèle européenne et américaine, avec une évolution de l’offre, " souhaite le président de l'activité croisière pour le Club.



Demain le spécialiste mondial des vacances haut de gamme tout inclus pourrait-il adjoindre un nouveau navire à sa flotte ?



Pour l'heure ce n'est pas d'actualité, mais si l'occasion se présente le Club Med pourrait la saisir pour repositionner un navire similaire au Club Med 2, dans le Pacifique.



Une chose est sûre, le géant du tourisme français possède un produit unique, charmeur et qui marque les esprits !