Club Med recrute 2 000 professionnels pour l’hiver 2021-2022

Club Med lance sa nouvelle campagne de recrutement pour la saison d'hiver 2021-2022.



Le Groupe recherche dès à présent 2 000 professionnels, principalement pour ses resorts alpins européens, sur six familles de métiers : hôtellerie et restauration, enfance, sports, bien-être, arts et spectacle, supports et vente.



90% des postes concernent ses resorts alpins en France, Italie et Suisse et 85% portent sur le segment de l’hôtellerie et restauration.



Enfin, 7% ont un rapport avec les métiers de l’enfance.



" Les futurs collaborateurs doivent être dotés d’un savoir-être et d’un savoir-faire correspondant aux cinq valeurs du Club Med : la gentillesse, la responsabilité, la multiculturalité, la liberté et l’esprit pionnier ", précise le Groupe dans un communiqué.