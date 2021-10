500 postes à pourvoir au Parc Astérix

Pour les saisons de Peur sur le Parc et Noël Gaulois

Le Parc Astérix recrute actuellement de nombreux personnes pour des postes en CDI, CDD et saisonniers afin d'accueillir et d'accompagner les visiteurs lors des saisons de Peur sur le Parc et Noël Gaulois. Des postes sont à pourvoir dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, l’accueil, la vente, la gestion des attractions et de la maintenance.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 1 Octobre 2021

